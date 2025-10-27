Nuovo pungolo ambientalista in città | è nato il circolo di Europa Verde

Veronasera.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo soggetto politico e civico si è affacciato sulla scena veronese con l’obiettivo di affrontare la crisi climatica e le conseguenti fragilità del territorio: è nato ufficialmente il circolo comunale di Europa Verde. Riuniti nella sala civica Garonzi della seconda circoscrizione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Sinistra-ambientalisti, nuovo fronte politico - domani urne aperte per eleggere il candidato sindaco tra Antonio De Bonis e Paolo Verda - Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Pungolo Ambientalista Citt224