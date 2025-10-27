Nuovo Psi di Capitanata Paolo Russo nominato segretario provinciale
Il Nuovo Psi di Capitanata ha un nuovo segretario provinciale. Si tratta di Paolo Russo, la cui nomina pro-tempore, è stata annunciata oggi, 27 ottobre 2025, dal segretario regionale Luigi De Mucci. L'annuncio arriva a circa due settimane dalle dimissioni annunciate dai tre esponenti (Luana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
