Nuovo contratto sanità | aumenti per infermieri e paramedici fino a 170 euro al mese ok alla settimana corta

Roma, 27 ottobre 2025 – Aumenti per infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari – in tutto una platea di 581mila lavoratori – fino a 172 euro lordi al mese, in busta paga già da novembre per gli arretrati 2024-25. E tante novità: dall’ampliamento dei percorsi di carriera alla settimana corta lavorando 36 ore settimanali su 4 giorni, dall'introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere alle ferie a ore ed il patrocinio legale da parte dell'Azienda in caso di aggressioni con la possibilità di supporto psicologico. Sono le novità del contratto del comparto Sanità 2022-24, che oggi ha raggiunto la firma definitiva all'Aran dopo la preintesa dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

