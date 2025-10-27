Nuovo allenatore Juventus corsa a due per sostituire Igor Tudor! I nomi che stanno prendendo piede per la panchina bianconera | le ultimissime novità

Nuovo allenatore Juventus, corsa a due per sostituire Igor Tudor: tutti gli aggiornamenti dopo l’esonero del mister. La crisi nera della Juventus, culminata con la disastrosa striscia di otto partite senza vittorie (tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio), ha portato all’inevitabile conclusione: Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale, chiudendo un’avventura tecnica durata meno di un anno e segnata da più ombre che luci. La squadra è stata affidata momentaneamente a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

