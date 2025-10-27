Nuovo allenatore Juventus corsa a due per sostituire Igor Tudor! I nomi che stanno prendendo piede per la panchina bianconera | le ultimissime novità

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo allenatore Juventus, corsa a due per sostituire Igor Tudor: tutti gli aggiornamenti dopo l’esonero del mister. La crisi nera della Juventus, culminata con la disastrosa striscia di otto partite senza vittorie (tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio), ha portato all’inevitabile conclusione: Igor Tudor è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club lo ha comunicato con una nota ufficiale, chiudendo un’avventura tecnica durata meno di un anno e segnata da più ombre che luci. La squadra è stata affidata momentaneamente a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nuovo allenatore juventus corsa a due per sostituire igor tudor i nomi che stanno prendendo piede per la panchina bianconera le ultimissime novit224

© Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus, corsa a due per sostituire Igor Tudor! I nomi che stanno prendendo piede per la panchina bianconera: le ultimissime novità

Scopri altri approfondimenti

nuovo allenatore juventus corsaPagina 2 | Nuovo allenatore Juve: le quote dei bookie. E dopo Tudor ecco chi non mangia il panettone in Serie A - Giochi aperti sull'erede del tecnico croato, appena allontanato dalla dirigenza bianconera. Si legge su tuttosport.com

nuovo allenatore juventus corsaEsonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - Questa la scelta del club bianconero all'indomani della sconfitta di misura incassata a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Riporta corrieredellosport.it

nuovo allenatore juventus corsaChi è Massimo Brambilla, il nuovo allenatore della Juventus - Per sostituire Tudor, responsabile di un avvio di stagione alquanto deludente, la Juventus ha scelto la guida ad interim di Massimo Brambilla, attuale tecnico della Juve Next Gen. Lo riporta ilriformista.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Allenatore Juventus Corsa