Nuovo allenatore Juve Zidane possibile? Fabrizio Romano chiarisce la situazione
Nuovo allenatore Juve, Zidane resta un sogno: Romano chiarisce la situazione Il dibattito sulla panchina della Juventus si infiamma ogni giorno di più. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la ricerca del nuovo allenatore Juve è diventata la priorità assoluta della società bianconera, ma alcuni nomi restano più che altro suggestioni per i tifosi. Tra questi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Promozione È Maurizio #Alfonsi il nuovo allenatore dell’ Atletico Torrenova - facebook.com Vai su Facebook
Da Spalletti a Palladino, in casa Juventus parte il toto-allenatore dopo l’esonero di Tudor: i nomi del possibile sostituto - Tanti i nomi in orbita bianconera: al momento la prima scelta – secondo quanto riporta Sky Sport – è Luciano Spa ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Nuovo allenatore Juve: le quote dei bookie. E dopo Tudor ecco chi non mangia il panettone in Serie A - Giochi aperti sull'erede del tecnico croato, appena allontanato dalla dirigenza bianconera. Segnala tuttosport.com
Nuovo allenatore della Juventus, scelto il nome di chi siederà in panchina - Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus? Si legge su money.it