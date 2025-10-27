Nuovo allenatore Juve | tutti i nomi al vaglio della dirigenza Palladino Spalletti e la soluzione estera Cosa filtra

Nuovo allenatore Juve: tutti i nomi al vaglio della dirigenza. Palladino, Spalletti e la soluzione estera per il futuro della panchina bianconera. L ‘avventura di Igor Tudor alla Juventus è virtualmente conclusa. In attesa dell’ufficialità dell’esonero, conseguenza inevitabile della crisi di risultati culminata nella sconfitta dell’Olimpico, il club ha già definito la gestione dell’emergenza. Data l’ imminente gara casalinga contro l’Udinese in programma mercoledì, la società non ha tempo da perdere. La panchina verrà momentaneamente affidata a Massimo Brambilla. L’attuale tecnico della Next Gen, profondo conoscitore dell’ambiente, assumerà il ruolo di traghettatore per preparare la delicata sfida, una soluzione interna necessaria per tamponare l’urgenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

