Nuovo allenatore Juve ecco chi guiderà i bianconeri nella sfida di Serie A contro l’Udinese Nome a sorpresa!

Nuovo allenatore Juve: svolta in panchina! Ecco chi guiderà i bianconeri contro l’Udinese. La scelta sorprende tutti La Juventus ha deciso: Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero. La crisi di risultati, culminata con la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio – terzo ko consecutivo in campionato e quarta gara di fila senza reti – ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo allenatore Juve, ecco chi guiderà i bianconeri nella sfida di Serie A contro l’Udinese. Nome a sorpresa!

News recenti che potrebbero piacerti

#Promozione È Maurizio #Alfonsi il nuovo allenatore dell’ Atletico Torrenova - facebook.com Vai su Facebook

CALCIO, SERIE C, VALERIO BERTOTTO NUOVO ALLENATORE DEL PICERNO - X Vai su X

Nuovo allenatore Juve: tutti i nomi al vaglio della dirigenza. Palladino, Spalletti e la soluzione estera. Cosa filtra - Palladino, Spalletti e la soluzione estera per il futuro della panchina bianconera L‘avventura di Igor Tudor alla Juventus è virtualmente ... Scrive juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve: le quote dei bookie. E dopo Tudor ecco chi non mangia il panettone in Serie A - Giochi aperti sull'erede del tecnico croato, appena allontanato dalla dirigenza bianconera. Secondo tuttosport.com

Esonero Tudor diretta: aggiornamenti e possibile nuovo allenatore Juve LIVE - Questa la scelta del club bianconero all'indomani della sconfitta di misura incassata a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri. Si legge su corrieredellosport.it