Nuovo allenatore Juve da Spalletti a Palladino | tutti i nomi in pole

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Dopo tre sconfitte consecutive e quattro gare senza gol segnati, la società bianconera ha sollevato il tecnico croato dall’incarico, affidando temporaneamente la panchina a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen. Sarà lui a guidare la squadra mercoledì contro l’Udinese, in occasione del turno infrasettimanale. Ecco poi i nomi in pole per sostituire Tudor come tecnico della Juventus. Luciano Spalletti. Il nome di Luciano Spalletti viene accostato ai bianconeri da qualche settimana e in queste ore è caldissimo. Negli ultimi anni ha vinto uno scudetto col Napoli per poi sedersi – senza fortuna – sulla panchina della Nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

