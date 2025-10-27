Nuovo allenatore Juve | da Spalletti a Motta e Palladino chi sono i possibili sostituti di Tudor
Torino, 27 ottobre 2025 – Per definire la momentanea crisi della Juventus occorre partire dai numeri. Sono eloquenti. Otto partite senza vittorie (cinque pari e tre sconfitte), striscia più lunga a digiuno dal 2009, c’era Claudio Ranieri, e ben 394 minuti di gioco senza gol segnati. Eguagliato anche il record poco edificante di Gigi Maifredi nel 1991. Insomma, tre sconfitte in fila in cui non ha funzionato nulla, partendo da Como, con una prestazione rivedibile, passando da Madrid e Roma, altre due scoppole seppur con occasioni sprecate, ma in generale una squadra che non vince da metà settembre con l’incredibile rimonta contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
#Promozione È Maurizio #Alfonsi il nuovo allenatore dell’ Atletico Torrenova - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad: ora è ufficiale - X Vai su X
Juventus, da Mancini a Spalletti e Xavi: i nomi per sostituire Tudor - Oggi, lunedì 27 ottobre, il club bianconero ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico croato, reduce dalla sconfi ... Si legge su adnkronos.com
Tudor esonerato, chi sarà nuovo allenatore Juventus?/ Brambilla subito, poi Spalletti? (oggi 27 ottobre 2025) - Igor Tudor esonerato: la Juventus cambia subito, Massimo Brambilla guiderà la squadra contro l'Udinese in attesa di Luciano Spalletti. Lo riporta ilsussidiario.net
Tudor esonerato dalla Juve: risultati deludenti, chi sarà il nuovo allenatore - Tudor esonerato dalla Juve: otto partite senza vittorie e un gruppo in crisi spingono la dirigenza al cambio immediato. Come scrive notizie.it