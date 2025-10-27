Nuovi paradigmi dell’ortopedia clinica e funzionale secondo Antonello Amelina

Nel contesto di questa evoluzione, il ruolo dell’ortopedico non è più confinato alla chirurgia riparativa, ma si estende alla prevenzione, alla rigenerazione tissutale e alla riabilitazione neuromotoria personalizzata. Tra i protagonisti di questa trasformazione, Antonello Amelina rappresenta un esempio di medico capace di integrare la prospettiva biomeccanica classica con le più recenti innovazioni biologiche e tecnologiche. Con oltre trent’anni di esperienza in ortopedia e traumatologia, Antonello Amelina ha elaborato un modello di diagnosi e trattamento che pone al centro la fisiologia del movimento, la valutazione funzionale dinamica e la personalizzazione terapeutica. 🔗 Leggi su Citypescara.com