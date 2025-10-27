Nuovi lavori al via sull' autostrada A4 lungo i tratti dell' Est Veronese
Proseguono anche questa settimana i lavori lungo i tratti veronesi dell'autostrada A4. Un intervento di riqualificazione dello spartitraffico centrale interesserà il tratto compreso dal Km 298+300 al Km 301+000 in carreggiata Est (direzione Venezia), tra i caselli di Verona Est e Soave. Qui i. 🔗 Leggi su Veronasera.it
