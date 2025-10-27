Nuovi guai giudiziari per Morgan chiesti nove mesi per oltraggio a pubblico ufficiale
Il cantautore è accusato di aver insultato le forze dell'ordine durante lo sfratto avvenuto nel 2019. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
