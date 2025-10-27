Nuovi e mai aperti oppure vecchi e inutilizzabili | nove impianti sportivi dimenticati a Lecce
La Lecce sportiva, rappresentata dalla sfavillante realtà del Lecce in Serie A, mostra il suo volto migliore solo nel calcio professionistico, grazie alla visione illuminata di una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Nuovi siti archeologici individuati con i dati di vecchi satelliti spia - Un sistema di Intelligenza Artificiale nato dalla collaborazione tra informatici e archeologi dell'Università di Bologna ha scoperto, grazie alle immagini raccolte da vecchi satelliti spia ... Come scrive ansa.it