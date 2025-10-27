Nuove accuse al presidente dell' Ars Galvagno la Procura contesta anche il falso ideologico | indagato pure l' autista
Nuove accuse della Procura di Palermo al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. I pm hanno inviato al politico l'avviso di conclusione indagini per peculato per l'uso dell'auto blu su un nuovo filone della inchiesta che lo vede già indagato per corruzione e peculato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
