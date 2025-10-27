Nuova vita per le collezioni egee e magnogreche della Gipsoteca di arte antica e antiquarium
Decine di opere della collezione d’arte egea e magnogreca della GiArA – Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa saranno esposte per la prima volta al pubblico, grazie al contributo della Fondazione Pisa. A partire dalla fine dell’Ottocento, l’Università di Pisa ha acquisito. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
