Nuova protesta pro-Palestina | attivisti tentano di entrare in Consiglio comunale | VIDEO
Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre, sotto le volte di Palazzo D’Accursio, è andato in scena il secondo round tra il Comune di Bologna e gli attivisti pro-Palestina. Dopo la manifestazione del 20 ottobre, rimasta senza risposta, il coordinamento Blocchiamo Tutto ha deciso di bussare di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
