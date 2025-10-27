Nuova edizione per Fantasy & Hobby | la fiera della creatività e arti manuali torna al Porto Antico

Nuovo appuntamento autunnale con “Fantasy & Hobby”, la fiera della creatività hobbistica e arti manuali, che, dopo la parentesi allo Stadium, torna ai Magazzini del Cotone al Porto Antico da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre dalle 9:30 alle 18:30.Tantissimi gli espositori presenti e i vari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tantissimi gli appuntamenti della nuova edizione di UmbriaLibri 2025, il Festival letterario promosso dalla Regione Umbria nella sua prima tappa di Perugia. Il centro storico del capoluogo accoglie più di 40 autori, scrittori, editori ed intellettuali per oltre 110 ev - facebook.com Vai su Facebook

Terremoti e Maremoti. Nuova edizione del libro INGV per conoscerli meglio - X Vai su X

Nuova edizione per “Fantasy & Hobby”: la fiera della creatività e arti manuali torna al Porto Antico - Nuovo appuntamento autunnale con “Fantasy & Hobby”, la fiera della creatività hobbistica e arti manuali, che, dopo la parentesi allo Stadium, torna ai Magazzini del Cotone al Porto Antico da venerdì ... Lo riporta genovatoday.it

Final Fantasy 7 Remake Intergrade e FF7 Rebirth usciranno insieme in una nuova edizione Twin Pack su PS4 e PS5 - Square Enix ha annunciato che Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Final Fantasy 7 Rebirth riceveranno una nuova edizione sul mercato fisico con un pacchetto in bundle che proporrà entrambi i capitoli ... multiplayer.it scrive