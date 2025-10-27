Nuova disciplina su comportamento e valutazione nel secondo ciclo | effetti novità e criticità dei DPR 134 e 135 2025

La disciplina del comportamento e della valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado conosce, con l’emanazione dei DPR n. 134 e n. 135 dell’8 agosto 2025, una riforma organica che segna un punto di svolta nella storia della normativa scolastica italiana. L’intervento regolamentare, che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025, trova il suo fondamento nella legge 15 luglio 2024, n. 150, recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it