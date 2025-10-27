Nuova Alfa Romeo Tonale ecco il restyling 2025 motori anche diesel prova e prezzi

Sterzo preciso, assetto vivo e tecnologia discreta: Alfa ci ricorda che guidare è ancora una passione visceralmente umana. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nuova Alfa Romeo Tonale, ecco il restyling 2025, motori (anche diesel), prova e prezzi

Scopri altri approfondimenti

PROMO ALFA ZERO SORPRESE Con la nuova promozione dedicata alla manutenzione Alfa Romeo, hai tutta la sicurezza dei ricambi e accessori originali e la tranquillità di costi certi e trasparenti. Mantieni inalterate le prestazioni, lo stile e l’emozione di guid - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Alfa Romeo Tonale, come va su strada la versione Q4 PHEV https://ift.tt/LY1KEzc - X Vai su X

Nuova Alfa Romeo Tonale 2025: ordini aperti da 199€ al mese, tutti i prezzi e novità del SUV italiano - Il Biscione alza il sipario sulla Tonale rinnovata: design iconico, tecnologia all'avanguardia e un'offerta di lancio che fa tremare la concorrenza. automoto.it scrive

Nuova Alfa Romeo Tonale GTA: il SUV più estremo sarebbe proprio così - Tomi Design ha appena stuzzicato gli appassionati del Biscione con un render digitale in cui immagina una nuova Alfa Romeo Tonale GTA, pubblicato sulla propria pagina Facebook. Scrive clubalfa.it

Nuova Alfa Romeo Tonale: il C-SUV si rinnova, con grinta e stile tutto italiano - Scopri nella prova la nuova Alfa Romeo Tonale 2026: design aggiornato, interni premium e motore PHEV da 270 CV ma anche MHEV e Diesel ... Riporta motorbox.com