Novità sul rientro di Romelu Lukaku | Conte può sperare

Il Napoli, che si sta godendo il primato in classifica a pari punti con la Roma maturato grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Inter, può sorridere anche per la notizia del rientro di Romelu Lukaku le cui condizioni stanno migliorando e sarà presto di ritorno a Napoli per rimettersi in forma. Secondo quanto riportato dall’edizione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Gazzetta - Novità Milan: Pulisic spera di anticipare il rientro! Le ultime su Estupinan e Loftus Ecco i dettagli ? https://shorturl.at/rfsru - facebook.com Vai su Facebook

Importanti novità sul rientro di Vanja, Rrahmani e Buongiorno Secondo Il Mattino, il portiere e il centrale italiano dovrebbero riapparire tra i convocati per il prossimo match Ancora da attendere Rrahmani, che ha nel mirino Inter e Como #SSCNapoli #S - X Vai su X

Lukaku punta al rientro nella Supercoppa Italiana: Napoli non vuole affrettare i tempi - Romelu Lukaku è fermo dallo scorso agosto e il Napoli non ha alcuna intenzione di forzare il suo recupero. Scrive stadiosport.it

Romelu Lukaku brucia le tappe, il rientro col Napoli è più vicino - Romelu Lukaku prosegue il proprio percorso di recupero tra piscina e palestra, con l’obiettivo di tornare il prima possibile ... Secondo sportal.it

Infortunio Lukaku: Romelu brucia le tappe! Ha fatto sapere al Napoli che potrebbe esserci per… - L’attaccante sta lavorando in Belgio Una notizia che infiamma l’entusiasmo dei tifosi e cambia le prospet ... Riporta calcionews24.com