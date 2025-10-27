Novità Netflix a novembre 2025 | calendario completo di film e serie TV

Atomheartmagazine.com | 27 ott 2025

Tra grandi ritorni, miniserie inedite e cinema d’autore, il catalogo delle novità di Netflix per Novembre 2025 si aggiorna con numerosi titoli. A novembre spiccano la parte 1 di Stranger Things 5, la miniserie storica Death by Lightning, la serie spagnola Il cuculo di cristallo dal romanzo di Javier Castillo, e il nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro. In agenda anche la rom-com Buon Natal-ex! e il dramma Train Dreams. Novità Netflix novembre 2025 (Foto di cottonbro studio) Indice. Netflix novità novembre 2025 – I titoli da non perdere. Calendario uscite Netflix – novembre 2025 Serie TV Miniserie. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

