Novità a scuola Borsa antisprechi e l’app menù
Una bag antispreco per gli alunni delle classi prime delle scuole primarie e l’App " Menù Chiaro " per tutte le famiglie. Sono le due novità introdotte da Cirfood, il gestore del servizio di ristorazione scolastica, nelle mense scolastiche di Cinisello Balsamo. La bag antispreco verrà consegnata a più di 500 bambini delle prime delle scuole primarie, qui potranno riporre il pane e la frutta che non mangiano durante il pranzo così da poterli conservare e portare a casa. L’iniziativa concordata con l’amministrazione comunale vuole sensibilizzare gli alunni, partendo proprio dai più piccoli, ad evitare lo spreco del cibo servito a pranzo e favorire il consumo della frutta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
