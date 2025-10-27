Novena alle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione quarto giorno
Prosegue la Novena alle Anime Sante del Purgatorio a cui affidiamo le nostre intenzioni di preghiera confidando nella loro potente intercessione per affrontare le prove che ci affliggono. Le anime del Purgatorio, sono anime sante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
