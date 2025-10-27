Novello al castello 2025 a Catignano | due serate di vino e tanto altro
Anche quest’anno il centro storico di Catignano si trasformerà per due giornate in un palcoscenico di emozioni: strade illuminate, cantine riaperte e tanta energia pronta a travolgere tutti. Torna Novello al castello, che compirà 18 anni. La festa diventa maggiorenne e quest’anno il brindisi sarà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Reggae vibes, vinili e good energy! Daniel Jamaica chiude in grande la festa del Novello al Castello con un DJ set tutto da ballare, tra sonorità vintage, groove irresistibili e atmosfere caraibiche. Un viaggio musicale perfetto da vivere con un bicchiere di n - facebook.com Vai su Facebook
Anteprima di “Novello sotto il Castello”: un brindisi all’autunno pugliese - “Il vino resta il vero protagonista – aggiunge Innamorato – rappresenta storia, lavoro e passione della nostra terra. Secondo giornaledipuglia.com