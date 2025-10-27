Nove mesi di reclusione chiesti per Morgan | lo sfogo contro gli agenti durante lo sfratto
La procura della Repubblica di Monza ha chiesto una condanna a 9 mesi di reclusione per Morgan, ritenuto dal pm responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti contestati al cantautore 52enne risalgono al giugno del 2019, quando avrebbe insultato i poliziotti incaricati di dare esecuzione al provvedimento di sfratto a suo carico. Lo sfogo sarebbe avvenuto proprio mentre gli agenti, una volta raggiunta l'abitazione monzese dell'ex leader del Bluvertigo, stavano espletando le proprie mansioni. I tre uomini in divisa offesi da Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, hanno deciso di non costituirsi parti civili nel procedimento avviato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
