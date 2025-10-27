Novara chiuso per un giorno l’accesso al triage del pronto soccorso

Novaratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chius0 l'accesso al triage del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara.Oggi, lunedì 27 ottobre, dalle 8 alle 17, l'ingresso sarà temporaneamente chiuso per consentire l'installazione di una nuova porta di accesso al padiglione A.A darne comunicazione è l'azienda ospedaliero-universitaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

