Novara chiuso per un giorno l’accesso al triage del pronto soccorso
Chius0 l'accesso al triage del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara.Oggi, lunedì 27 ottobre, dalle 8 alle 17, l'ingresso sarà temporaneamente chiuso per consentire l'installazione di una nuova porta di accesso al padiglione A.A darne comunicazione è l'azienda ospedaliero-universitaria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
