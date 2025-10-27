Novanta imprese edili sanzionate per mancanza della patente a crediti

Napolitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 90 imprese edili della provincia di Napoli sono state sanzionate e allontanate dai cantieri dall’inizio dell’anno a oggi perché prive della patente a crediti, obbligatoria per operare nel settore. A renderlo noto è stato il direttore dell’Ispettorato del lavoro dell’area metropolitana di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

