Novanta imprese edili sanzionate per mancanza della patente a crediti

Oltre 90 imprese edili della provincia di Napoli sono state sanzionate e allontanate dai cantieri dall’inizio dell’anno a oggi perché prive della patente a crediti, obbligatoria per operare nel settore. A renderlo noto è stato il direttore dell’Ispettorato del lavoro dell’area metropolitana di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI E LE IMPRESE A VALLO DELLA LUCANIA Lunedì 20 ottobre 2025 – ore 15:00 Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania (Sa) Un incontro dedicato alle nuove misure per l’occupazione e l’imprenditoria giovan - facebook.com Vai su Facebook

Novanta aziende a tu per tu in Confindustria Cuneo azzerano spazio e tempo grazie ad Agorà B2B [VIDEO] - X Vai su X

Ispettorato lavoro, 'sanzionate a Napoli 90 imprese edili' - Oltre 90 imprese edili di Napoli sono state sanzionate e escluse dai cantieri dall'inizio dell'anno a oggi perché prive della patente a crediti. Segnala ansa.it