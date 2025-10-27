Firenze, 27 ottobre 2025 - L’architettura che ha cambiato il volto dei viaggi a Firenze compie novant’anni e torna protagonista là dove tutto è iniziato. Giovedì alle 17, la Palazzina Reale in Piazza Stazione 50 ospiterà “Le arti per i 90 anni della Stazione SMN di Firenze”, giornata-evento con cui la Fondazione Architetti Firenze rende omaggio al progetto di Giovanni Michelucci e del Gruppo Toscano, inaugurato nel 1935. Un compleanno festeggiato con la complicità della Fondazione Alinari per la Fotografia, della Fondazione Michelucci e dell’Archivio di Stato, chiamate a intrecciare i linguaggi diversi della musica, della danza, della recitazione e della fotografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novanta anni in movimento