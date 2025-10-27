Nottingham Forest Europa League calendario risultati rosa
2025-10-27 03:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Dopo aver saltato la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata della scorsa stagione, il Nottingham Forest gioca in Europa League per la prima volta dal 199595, quando la competizione era conosciuta come Coppa UEFA. La squadra della Premier League ha collezionato due precedenti presenze in Coppa UEFA, perdendo al primo turno nel 198485 e perdendo contro l’Anderlecht in semifinale nel 198384. L’allenatore Ange Postecoglou, succeduto a Nuno Espirito Santo il 9 settembre, ha guidato il Tottenham alla gloria dell’Europa League nel 202425. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Un goal in due a fine ottobre tra campionato e coppe: nessuno in Serie A ha fatto peggio, solo Pisa e Verona che però non giocano in Europa Tira aria di rivoluzione a gennaio: Zirkzee (Manchester United), Kalimuendo (Nottingham Forest) e David (Union S - facebook.com Vai su Facebook
$DouglasLuiz e $Savona conquistano il $Nottingham Forest: i due ex $Juventus protagonisti nel 2-0 contro il Porto in Europa League - X Vai su X
Europa League 2025-2026: Nottingham Forest-Porto, le probabili formazioni - Al City Ground si gioca alle 21 la partita della terza giornata di Europa League tra Nottingham Forest e Porto. Lo riporta sportal.it
Nottingham Forest-Porto, dove vedere la sfida di Europa League in tv e streaming - La sfida tra Nottingham Forest e Porto, valida per la terza giornata della prima fase dell'Europa League, si giocherà giovedì 23 ottobre al City Ground. Secondo tag24.it
Douglas Luiz mvp Forest, Savona protagonista: in Europa brilla la ex Juve - Il brasiliano non segna ma in mezzo al campo si fa sentire, il terzino si guadagna il rigore poi segnato da Jesus che esulta alla Dragonball ... Secondo tuttosport.com