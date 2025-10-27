2025-10-27 03:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Dopo aver saltato la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata della scorsa stagione, il Nottingham Forest gioca in Europa League per la prima volta dal 199595, quando la competizione era conosciuta come Coppa UEFA. La squadra della Premier League ha collezionato due precedenti presenze in Coppa UEFA, perdendo al primo turno nel 198485 e perdendo contro l’Anderlecht in semifinale nel 198384. L’allenatore Ange Postecoglou, succeduto a Nuno Espirito Santo il 9 settembre, ha guidato il Tottenham alla gloria dell’Europa League nel 202425. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Nottingham Forest Europa League, calendario, risultati, rosa