Notte di violenza in via San Vitale | rissa tra giovani due denunciati
Due ragazzi denunciati e una ragazza colpita con un pugno in faccia. Nella notte tra venerdì e sabato la violenta rissa si è consumata sotto un portico di via San Vitale, nel cuore della vita notturna bolognese, sotto gli occhi dei residenti svegliati dalle urla e che non hanno potuto fare altro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Notte di violenza al Parco Sempione, accoltellato un ragazzo di Sesto San Giovanni #NordMilano24 #Milano #parcosempione #nottediviolenza #cronaca #breakingnews - facebook.com Vai su Facebook
Notte di violenza a Canosa: tenta rapina in pizzeria e aggredisce i poliziotti, arrestato 25enne - X Vai su X
Maxi rissa in via San Vitale, la ‘diffida’ dell’avvocato: “Valutiamo iniziative legali” - Santiago Arguello abita in via San Vitale: “La ressa si sposta qui da altre zone. Segnala msn.com
Notte di violenza in città, rissa tra cinque uomini armati di bastone e coltello: interviene la polizia, una persona in ospedale - Notte di follia e violenza in città: sabato 26 ottobre una violenta rissa tra più persone in periferia è sfociata nel ferimento di un uomo, in cinque identificati dalle forze dell'ordine. Segnala ildolomiti.it
Rissa in via San Vitale, ragazza colpita al volto - Notte di follia tra una ventina di giovani e ‘maranza’. Scrive msn.com