Norris vince ed è leader Mondiale Leclerc secondo poi Verstappen

Panorama.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Formula 1 ha un nuovo padrone. E’ Lando Norris che con la vittoria nel Gran Premio di Città del Messico sorpassa il compagno di scuderia della Mc Laren nella classifica Mondiale piloti quando mancano quattro gare più di Sprint alla fine. Il dominio di Norris è stato assoluto, come si era intuito dalla simulazione gara di venerdì, Lando alla prima curva ha preceduto il ferrarista Leclerc e ha rintuzzato un disperato tentativo di Verstappen che partiva dalla terza fila e da quel momento ha preso il largo, senza che nessuno degli altri piloti potesse sperare di avvicinarlo. Abissale il tempo con cui ha preceduto Leclerc sul traguardo: 38 secondi. 🔗 Leggi su Panorama.it

