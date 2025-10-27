Nord Stream la Corte d' Appello ribalta la sorte di Kuznietsov | Va estradato

Ribalato, di nuovo, il caso giudiziario che riguarda Serhii Kuznietsov, il 49enne ucraino accusato di aver guidato, nel settembre 2022, il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream in Germania. Per l'ex capitano dell'esercito ucraino arrestato ad agosto nel Riminese su mandato di cattura europeo emesso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

