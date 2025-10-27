Nord Stream la Corte d’Appello di Bologna dice sì all’estradizone dell’ex ufficiale ucraino Serhii Kuznietsov

La Corte d’appello di Bologna ha deciso di consegnare l’ex ufficiale ucraino, Serhii Kuznietsov alla Germania. Il militare è stato accusato da Berlino di aver condotto l’operazione di sabotaggio che dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel mar Baltico, nel 2022. Kuznietsov era stato arrestato a Rimini dai Carabinieri lo scorso 21 agosto, su mandato d’arresto europeo. La notizia dell’estradizione è stata annunciata dall’avvocato di Kuznietsov, Nicola Canestrini, che ha reso noto che depositerà un ricorso in Cassazione contro la decisione: “Il procedimento – ha sostenuto – è viziato da gravi violazioni procedurali che ne compromettono la legittimità e la conformità ai principi del giusto processo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it