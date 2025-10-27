Non vuol pagare la cena e piazza una bomba al ristorante | arrestato 37enne a Ostia

AGI - Ostia rimane un territorio difficile. La Questura di Roma questa mattina ha diffuso il video di un attentato dinamitardo. La Polizia di Stato al termine di un'attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di minacce aggravate e di detenzione illegale di materiale esplosivo nei confronti di un trentasettenne romano, gravemente indiziato di essere il mandante e l’esecutore materiale dell’ attentato dinamitardo avvenuto ai danni di un’attività commerciale di Ostia. La vicenda risale a l 8 luglio scorso, quando si era verificata una forte deflagrazione in seguito al lancio di una molotov contro un noto ristorante situato all’incrocio tra via dei Pescatori e via di Castel Fusano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Non vuol pagare la cena e piazza una bomba al ristorante: arrestato 37enne a Ostia

