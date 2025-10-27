Non solo per sport – Jannik Sinner e il revival nazionalista italiano

Domenica Jannik Sinner ha conquistato il torneo ATP 500 di Vienna, superando in finale il tedesco Alexander Zverev e offuscando, almeno per un po’, le recenti polemiche sulla sua partecipazione alla prossima Coppa Davis. Negli scorsi giorni, infatti, il tennista di San Candido è stato molto criticato per aver scelto di non prendere parte al torneo per squadre nazionali, che ha vinto con l’Italia nelle ultime due edizioni. La rinuncia di quest’anno è valsa a Sinner nuove rimostranze, arrivate da ben oltre i confini dello sport italiano. La più discussa è stata quella di Bruno Vespa, in un raro intervento su questioni non strettamente politiche: la scorsa settimana, il conduttore di Porta a Porta ha dedicato a Sinner addirittura due post sui social. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Non solo per sport – Jannik Sinner e il revival nazionalista italiano

