Non solo Mkhitaryan un altro centrocampista è a rischio per la Fiorentina

La sconfitta sul campo del Napoli rischia di lasciare più di qualche strascico in casa Inter. Cristian Chivu, già costretto a gestire un calendario fitto tra campionato e Champions League, deve ora fare i conti con un nuovo possibile problema fisico: Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, subentrato nella ripresa allo stadio Diego Armando Maradona, ha disputato poco più di venti minuti ed è uscito con qualche problemino fisico. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le sue condizioni saranno valutate attentamente nelle prossime ore ad Appiano Gentile. La presenza di Frattesi per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina è dunque in forte dubbio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it