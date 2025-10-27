Non solo Francesca Barra anche Chiara Ferragni e Maria De Filippi su SocialMediaGirls Il nuovo caso dopo Phicaeu
Più inquietante ancora è la presenza di un'offerta che consente a chiunque carichi una foto, di generare una versione nuda della persona ritratta. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una violazione dell'intimità, una violenza, anche se le immagini che la ritraggono sono state generate con l'Intelligenza Artificiale. È la denuncia della giornalista Francesca Barra sui suoi canali social: "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immag Vai su Facebook
Francesca Barra e le foto di nudo create con l'intelligenza artificiale: cos'è il forum Socialmediagirls, che ha 7,5 milioni di iscritti - X Vai su X
Altro sito sessista, da Francesca Barra a Chiara Ferragni spogliate con l'IA - Si chiama 'Social Media Girls' e utilizza l'intelligenza artificiale per 'spogliare' conduttrici, cantanti, attri ... Scrive ansa.it
Anche Francesca Barra tra le vittime dei siti sessisti: cosa è il nuovo blog scoperto dalla Polizia postale - Tra le vittime anche Anna Tatangelo, Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Maria De Filippi, Cristina D’Avena e Maria Elena Boschi ... Lo riporta msn.com
Donne "spogliate" dall'intelligenza artificiale, non solo Francesca Barra nel sito sessista: da Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, tutte le vittime - Tra le donne "spogliate" con l'intelligenza artificiale dal sito 'Social Media Girls' ci sarebbero almeno altre50 italiane famose, tra ... Scrive msn.com