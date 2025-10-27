Non solo Francesca Barra anche Annalisa e Veronica Gentili sul sito dove si spogliano le donne | il sistema raccontato da Fanpageit

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dentro i sito abbiamo trovato decine di immagini di nudi artificiali. Sono le foto di donne spogliate con un click. Attrici, cantanti, politiche, trasformare in materiale pornografico. È la forma più moderna — e più silenziosa — di oggettificazione, dove il consenso scompare e la tecnologia diventa complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

