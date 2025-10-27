Non solo Francesca Barra anche Annalisa e Veronica Gentili sul sito dove si spogliano le donne | il sistema raccontato da Fanpageit

Dentro i sito abbiamo trovato decine di immagini di nudi artificiali. Sono le foto di donne spogliate con un click. Attrici, cantanti, politiche, trasformare in materiale pornografico. È la forma più moderna — e più silenziosa — di oggettificazione, dove il consenso scompare e la tecnologia diventa complice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una violazione dell'intimità, una violenza, anche se le immagini che la ritraggono sono state generate con l'Intelligenza Artificiale. È la denuncia della giornalista Francesca Barra sui suoi canali social: "Ho scoperto ieri che su un sito per adulti circolano immag

Non solo Francesca Barra, anche Annalisa e Veronica Gentili sul sito dove si spogliano le donne: il sistema raccontato da Fanpage.it - Servivano competenze tecniche e spesso i risultati erano posticci, con corpi sproporzionati e texture della pelle sbilanciate ...

Francesca Barra contro l'IA: foto nude false apparse online senza consenso - La giornalista Francesca Barra ha denunciato attraverso un post su Instagram la scoperta di sue immagini nuda su un sito per adulti, immagini generate con l'intelligenza artificiale.

Francesca Barra nuda su un sito per adulti: «Le mie foto generate con l'IA». Cos'è "Socialmediagirls.com", ci sono politiche e giornaliste dal 2023 - Il caso esplode su Instagram: Francesca Barra, nota giornalista e conduttrice nonché moglie dell'attore Claudio Santamaria, ha lasciato tutti senza parole con un lungo post sulla ...