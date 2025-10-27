Non solo festa | l’oro si fa urbano e quotidiano sulle passerelle e negli armadi dell' Autunno-Inverno 2025 26
L ’outfit gold torna a risplendere con nuova forza nella stagione Autunno-Inverno 202526, in cui il metallo più prezioso si trasforma in linguaggio estetico adatto alle feste, ma non solo. Come il tartan e il rosso a Natale, è un codice visivo irrinunciabile del guardaroba di fine anno. Con una consapevolezza nuova, più versatile e sorprendente, accompagnata dagli accessori in pendant. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Sì, perché secondo i look più belli visti sulle passerelle di stagione, il trend di fine anno invoca anche sandali, décolleté e gioielli in tonalità oro giallo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
