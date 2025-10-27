Non solo cinghiali e nutrie in Bergamasca abbattuti 27mila piccioni
NEL 20242025. Numeri stabiliti nei Piani di prelievo e approvati dalla Regione. Interessati anche cinghiali e nutrie. In cinque anni 4.850 recuperi di fauna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
IN VENETO LA VITA DI UNA NUTRIA VALE 3 EURO La regione Veneto ha approvato una delibera per una campagna di abbattimento (ma sarebbe meglio dire 'sterminio') delle nutrie che prevede un premio di 3 euro per ogni animale ucciso. Un tiro a segno - facebook.com Vai su Facebook
Non solo cinghiali e nutrie, in Bergamasca abbattuti 27mila piccioni - Numeri stabiliti nei Piani di prelievo e approvati dalla Regione. Si legge su ecodibergamo.it
Cinghiali da abbattere, si prosegue ma gli animali infetti diminuiscono - Tra i principali vettori di infezione per la peste suina ci sono i cinghiali selvatici per i quali continua la campagna di “depopolamento” (divieto di caccia con abbattimento selettivo affidato alla ... laprovinciapavese.gelocal.it scrive
Pronta al via la nuova stagione di caccia. Oltre 6mila i cinghiali da abbattere - Dal primo ottobre, quando inizierà la stagione venatoria a questo ungulato, fino al 31 gennaio. Segnala ilsecoloxix.it