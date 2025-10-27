Non pago! Litiga per il conto poi fa esplodere il locale | terrore in Italia

La tranquillità di una sera estiva è stata squarciata da una violenta deflagrazione, un evento che ha proiettato un’ombra scura su un noto locale commerciale. Non si trattava di un incidente, ma di un atto deliberato di intimidazione, l’epilogo esplosivo di una banale lite sfociata in una vendetta criminale. Il lancio di una molotov contro la struttura, e un precedente attacco con lo stesso ordigno contro un’auto parcheggiata lì vicino, avevano messo in allarme le autorità, segnando un climax di tensione in un contesto già difficile. Le indagini hanno subito puntato l’attenzione su un trentasettenne, la cui arroganza aveva innescato la miccia: la pretesa di non pagare un conto in quel ristorante, trasformando un dissidio veniale in un’accusa di minacce aggravate e detenzione di esplosivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

