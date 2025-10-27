Non paghi il Telepass per 6 mesi e ricevi un bonus di 100 euro | l’offerta che piace agli automobilisti
Telepass fa un’offerta incredibile agli automobilisti, canone zero per sei mesi più un Bonus di 100 euro. Per aderire all’iniziativa si ha poco tempo. Viaggiare sulle autostrade italiane e non solo sarà più leggero grazie all’offerta Telepass dalle condizioni incredibili. L’attivazione potrà avvenire online in pochi passaggi ma bisogna fare in fretta, i vantaggi rimarranno attivi solo fino al 9 novembre. Telepass non teme la concorrenza e ha preparato una straordinaria offerta per attirare nuovi clienti. Lo scorso anno l’aumento del costo del canone non è piaciuto a tanti automobilisti che hanno deciso di passare a UnipolMove oppure a MooneyGo dai prezzi più convenienti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prendi l’autostrada solo in vacanza? Per te c’è Pay Per Use: paghi 1€ al giorno solo quando usi il dispositivo o i servizi! . Mess. promozionale. Iniziativa valida dal 1.8 al 30.9 per chi attiva Telepass Pay Per Use. Sconto del 100% sul costo di attivazione del Pay - facebook.com Vai su Facebook
L'offerta Telepass: canone gratuito per 6 mesi e 100€ di rimborso sul pedaggio - Con l'offerta sul pacchetto Telepass Sempre hai canone zero per i primi 6 mesi e fino a 100€ di rimborso sul pedaggio autostradale. Si legge su punto-informatico.it
Telepass a canone zero per 6 mesi: nuova offerta valida fino al 9 novembre - La promozione in corso sul sito ufficiale di Telepass riguarda il pacchetto Telepass Sempre: ecco i dettagli. Riporta msn.com
Telepass Sempre è in offerta a canone zero per 6 mesi fino al 9 novembre - La promozione prevede anche un cashback fino a 100 euro sul pedaggio autostradale (fino a un massimo di 10 euro per 10 mesi). Lo riporta msn.com