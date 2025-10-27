Non paghi il Telepass per 6 mesi e ricevi un bonus di 100 euro | l’offerta che piace agli automobilisti

Telepass fa un’offerta incredibile agli automobilisti, canone zero per sei mesi più un Bonus di 100 euro. Per aderire all’iniziativa si ha poco tempo. Viaggiare sulle autostrade italiane e non solo sarà più leggero grazie all’offerta Telepass dalle condizioni incredibili. L’attivazione potrà avvenire online in pochi passaggi ma bisogna fare in fretta, i vantaggi rimarranno attivi solo fino al 9 novembre. Telepass non teme la concorrenza e ha preparato una straordinaria offerta per attirare nuovi clienti. Lo scorso anno l’aumento del costo del canone non è piaciuto a tanti automobilisti che hanno deciso di passare a UnipolMove oppure a MooneyGo dai prezzi più convenienti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

