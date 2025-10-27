Non paga il conto al ristorante gestori si fanno pagare dal padre | 37enne lancia molotov contro il locale

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di aver lanciato un'ordigno contro un ristorante di Ostia. Non aveva pagato il conto e i gestori avevano riscosso quanto dovuto dal padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Lecce, al ristorante non paga il conto: fugge con l'auto e ha un incidente. Fermata 48enne - Ha pranzato in un ristorante di San Cataldo insieme al figlio, poi ha lasciato il locale senza saldare il conto. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Coppia paga il conto del ristorante con banconote false da 20 euro, i carabinieri notano il loro nervosismo e intervengono - Tentano di pagare il conto con soldi falsi, ma vengono scoperti e denunciati dai Carabinieri. Riporta ilmessaggero.it

Coppia paga il conto del ristorante con banconote false da 20 euro: traditi dal loro nervosismo - Tentano di pagare il conto con soldi falsi, ma vengono scoperti e denunciati dai Carabinieri. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Paga Conto Ristorante Gestori