Non paga il conto al ristorante gestori si fanno pagare dal padre | 37enne lancia molotov contro il locale

La polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di aver lanciato un'ordigno contro un ristorante di Ostia. Non aveva pagato il conto e i gestori avevano riscosso quanto dovuto dal padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

L’amministrazione Trump rilancia le trivellazioni nell’Arctic national wildlife refuge in Alaska. Tra supremazia energetica, comunità indigene e crisi climatica. E il pianeta paga il conto - facebook.com Vai su Facebook

Euro digitale, la BCE rassicura: ma chi paga veramente il conto? - https://laleggepertutti.it/749359_euro-digitale-la-bce-rassicura-ma-chi-paga-veramente-il-conto… - - X Vai su X

Lecce, al ristorante non paga il conto: fugge con l'auto e ha un incidente. Fermata 48enne - Ha pranzato in un ristorante di San Cataldo insieme al figlio, poi ha lasciato il locale senza saldare il conto. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Coppia paga il conto del ristorante con banconote false da 20 euro, i carabinieri notano il loro nervosismo e intervengono - Tentano di pagare il conto con soldi falsi, ma vengono scoperti e denunciati dai Carabinieri. Riporta ilmessaggero.it

Coppia paga il conto del ristorante con banconote false da 20 euro: traditi dal loro nervosismo - Tentano di pagare il conto con soldi falsi, ma vengono scoperti e denunciati dai Carabinieri. Si legge su ilmattino.it