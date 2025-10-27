Non hai fame al mattino? Potrebbe essere un campanello d’allarme per la tua salute

Today.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fin da piccoli abbiamo sentito dire che “la colazione è il pasto più importante della giornata”. Eppure, per molti, il risveglio non coincide con la fame: c’è chi si accontenta di un caffè al volo, chi la posticipa e chi la salta del tutto. In un’epoca in cui il ritmo quotidiano è scandito da. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Hai ricevuto un messaggio di richiamo Amazon? Potrebbe essere una truffa - Se in questi giorni hai ricevuto o riceverai un messaggio di richiamo che sembra inviato da Amazon potrebbe essere una truffa pericolosa. Secondo punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Hai Fame Mattino Potrebbe