Non farò le scarpe al sindaco Gualtieri partiremo dalle periferie Quando verrà meno l’affetto del pubblico mi ritirerò | Carlo Verdone e il compleanno in Comune

Sarà un compleanno speciale quello di Carlo Verdone il 17 novembre e non solo perché spegnerà le sue prime 75 candeline ma perché diventerà sindaco di Roma per un giorno. “Non farò le scarpe al sindaco Gualtieri”, ha scherzato l’attore e regista sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell’anteprima della quarta e ultima stagione della sua serie “Vita da Carlo”. “Ora prende il mio posto”, ha detto scherzando Gualtieri, che ha aggiunto: “Sarà una giornata bellissima”. E i due promettono: “Partiremo dalle periferie”. “Non mi sento intrappolato nel mio essere icona, – ha affermato Verdone – finché sento l’affetto del pubblico va bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non farò le scarpe al sindaco Gualtieri, partiremo dalle periferie. Quando verrà meno l’affetto del pubblico mi ritirerò”: Carlo Verdone e il compleanno in Comune

