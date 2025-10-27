Non essere cattivo torna oggi al cinema e per l' occasione Gipi rende omaggio al film di Claudio Caligari con un disegno

Dal 27 al 29 ottobre Non essere cattivo di Claudio Caligari è di nuovo al cinema e il fumettista Gipi gli dedica un disegno in cui si vedono i personaggi di Luca Marinelli e Alessandro Borghi sulla spiaggia di Ostia.

Oggi ravanando in cantina ho ritrovato il manifesto originale 100x140 di del 2015 ps. Pop-corn is for reference Ci vediamo al cinema lunedì (domani) alle 21! #cinema #piacenza #nonesserecattivo #claudiocaligari #lucamarinell - facebook.com Vai su Facebook

Domani, in via del tutto eccezionale, esce una nuova puntata di Intermezzo Podcast. E l'ospite è lui: Valerio Mastandrea. Abbiamo parlato di film e amici, di Non essere cattivo di Claudio Caligari, che torna in sala il 27, il 28 e il 29 ottobre con Adler Entertainme - X Vai su X

Perché è importante vedere (o rivedere) Non essere cattivo 10 anni dopo - In un momento in cui il cinema, in Italia e altrove, sembra sempre più allineato a logiche da piattaforma, Non essere cattivo di Claudio Caligari mostra come si possa fare film nonostante mezzi limita ... Lo riporta gqitalia.it

Cinema, “Non essere cattivo” in sala 10 anni dopo 27-28-29 ottobre - (askanews) – Dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, con una proiezione speciale che ha riunito il cast, a dieci anni dall’uscita, torna nelle sale “Non essere cattivo” di Claud ... msn.com scrive

Al cinema in settimana: Non essere cattivo, Dracula, Twilight Saga e… - Il film viene riproposto sul grande schermo in occasione del 20° anniversario della pubblicazione del libro. bergamonews.it scrive