Non era il momento di parlarne | Ballando con le stelle polemica sui problemi personali
Non si fermano le discussioni dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Come sempre, i botta e risposta tra concorrenti e giurati hanno diviso il pubblico e i commentatori, alimentando commenti anche il giorno successivo a Domenica In, dove non sono mancate opinioni forti e confronti accesi. A finire sotto i riflettori questa volta è stato Filippo Magnini. Il campione di nuoto, in coppia con la maestra Alessandra Tripoli, si conferma uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Sabato scorso ha conquistato pubblico e giuria con una performance intensa e, al termine dell’esibizione, si è lasciato andare a un momento di grande emozione, scoppiando in lacrime davanti a tutti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
