Non è stata investita ma… Antonia trovata morta in strada | ora la scoperta che gela il sangue

Un mistero che si infittisce e una storia che, con il passare dei mesi, cambia volto. Ciò che in un primo momento era stato considerato un tragico incidente stradale si è rivelato un caso molto più complesso, destinato ora a riscrivere completamente le ipotesi iniziali. Le indagini, aperte dopo il ritrovamento del corpo di una donna, hanno portato alla luce dettagli che smentiscono la prima versione dei fatti e aprono la strada a nuove piste investigative. Gli inquirenti, dopo settimane di analisi, hanno ricevuto i risultati di una perizia tecnica e medico-legale che ha radicalmente cambiato la prospettiva dell’indagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

