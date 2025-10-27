Alcuni visitatori di Disneyland hanno segnalato la diminuzione delle apparizioni della Regina Cattiva e di altri villain Disney, alimentando online le voci su una loro possibile rimozione dai parchi. Secondo indiscrezioni diffuse sui social, i personaggi malvagi non saranno più presenti tutto l’anno ma compariranno soltanto durante la stagione di Halloween. In risposta, un portavoce della società ha dichiarato: “ I villain sono una parte importante del nostro universo narrativo e continueranno a far parte dell’esperienza nei parchi”. Disney ha precisato che la rotazione dei personaggi è una pratica abituale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci saranno più i personaggi cattivi a Disneyland?”: fan preoccupati dopo la (quasi) “scomparsa” nei parchi tematici