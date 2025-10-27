Non chiamare le aziende | il monito di Cascone a Caputo che sa più di minaccia che di etica politica
Tempo di lettura: 2 minuti Un commento che suona come un rimprovero, ma che in realtà sembra un avviso. È quello che il Consigliere Regionale Luca Cascone, oggi candidato con Roberto Fico nella lista A Testa Alta, ha rivolto via social all’ex assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, oggi in Forza Italia. Il “botta e risposta” è nato da un post nel quale Caputo ha ufficializzato il proprio sostegno a Edmondo Cirielli come candidato alla guida della Regione Campania. Parole di stima, di visione e di convinzione politica, che però hanno subito attirato la replica di Cascone. “Nicola come sai ti stimo e ti voglio bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
